AMLO: elección es una oportunidad para tener mayoría y reformar la Constitución

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, si por falta de mayoría calificada sus 18 reformas constitucionales y dos legales que envió a la Cámara de Diputados no son aprobadas, las elecciones de junio próximo serán una oportunidad para conseguir más legisladores que permitan que su paquete sea aprobado más adelante.

“Puede ser que no pase ahora pero que pase después. ¿Para qué son las elecciones? Es para recoger la opinión del pueblo, entonces no solo es para elegir al presidente, a la presidenta, el diputado, el senador. No, es que representamos proyectos de nación distintos”, comentó.