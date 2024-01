Un campo de golf profundiza rispidez entre gobierno de AMLO y Salinas Pliego

La concesión

El 16 de agosto del 2022 se venció la concesión del campo de golf “Tangolunga”, que se le otorgó en 2012 a la empresa Producciones Especializadas, S.A. de C.V., filial del conglomerado TV Azteca.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, dio a conocer que solicitó a las Secretarías de Gobernación y del Medio Ambiente buscar la posibilidad de que Salinas Pliego adquiera el referido campo, ya que para su mantenimiento se utilizan recursos públicos y es un particular el que recibe los beneficios.

“Para no tener ningún conflicto, se le solicitó al señor Ricardo (Salinas Pliego) que adquiriera este campo y se encargue de todo su mantenimiento y los recursos que requiere. No ha habido respuesta y el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha dicho que espera la respuesta y si no, lo declarará también Área Natural Protegida”, informó el mandatario morenista.

Empresarios denuncian irregularidades

Asociaciones y cámaras empresariales de Huatulco acusaron que en el club de golf se niegan a regar los campos con agua tratada y utilizan agua potable, pese a la escasez de este recurso, según reveló la revista Proceso en agosto del 2022.

Bajo el título “Mal uso de agua en club de golf Tangolunda pone en riesgo la credibilidad de sustentable de Huatulco”, el semanario informó que los empresarios locales dirigieron una carta al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, en la que le cuestionan su nula respuesta de cómo seguirá operando el Campo de Golf

En respuesta, Ricardo Salinas Pliego subió un video en redes sociales donde desmiente que se “robe” el agua e incluso, da cuenta de la construcción de canales en el lugar para poder regar los campos de golf.

“Hice canales para que fluya, bien hechos y bonitos.Le dejo el video para la próxima pendejada que publique en la revistilla”, tuiteó el 18 de septiembre del 2022.