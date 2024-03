Guardia Nacional toma instalaciones de campo de golf de Salinas Pliego

Las primeras versiones indican que el ingreso de la Guardia Nacional a este lugar ubicado en Huatulco, Oaxaca, fue por orden de la Secretaría de Gobernación.

A través de redes sociales se comparten imágenes de los elementos castrenses en el lugar, mientras que trabajadores federales conversan con los trabajadores del lugar.

Tangolunda en disputa

El 16 de agosto del 2022 se venció la concesión del campo de golf “Tangolunga”, que se le otorgó en 2012 a la empresa Producciones Especializadas, S.A. de C.V., filial del conglomerado TV Azteca, por lo que el gobierno federal sugirió al empresario Ricardo Salinas Pliego que lo comprara porque para su mantenimiento se utilizaban recursos públicos, sin embargo, no se obtuvo una respuesta.

Por ello, el 26 de febrero del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que la Semarnat, por conducto de la Conanp debe “administrar, manejar, preservar y restaurar los ecosistemas y los elementos del parque nacional Tangolunda, así como vigilar que las acciones que se realicen dentro de este se ajusten a los propósitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de su reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, del presente decreto y de las demás disposiciones aplicables”.

Además, se establece que las acciones del Gobierno federal en el terreno de Tangolunda, deben ajustarse a Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente , pues deben “contener el conjunto de políticas y medidas de protección, manejo, uso sustentable y restauración, así como procesos de conocimiento, cultura y gestión que se deben aplicar para la conservación del parque nacional".

La Guardia Nacional interviene un campo de golf en Tangolunda, Oaxaca. El campo de golf en Huatulco es de Ricardo Salinas Pliego, pero no tiene ampliación de la concesión para operar el campo de golf Tangolunda hasta 2027. El problema es que es Área Natural Protegida.

Previamente, el 21 de febrero de este año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la concesión del campo de golf terminó hace más de un año, y no se extendería, por ello se decidió declararla Área natural protegida.

“...está vencido, no se renovó porque se le planteó que se iba a hacer uso del terreno y si estaban interesados se iba a elaborar un avalúo. Se elaboró el avalúo y ellos no aceptaron el precio, y se consideró que ya no era conveniente entregar el campo de golf en concesión, porque no recibía nada Fonatur, al contrario, se le tenían que pagar servicios, era un mal negocio público y nosotros estamos aquí para defenderlo público”, detalló en conferencia de prensa.

Respuesta de Salinas Pliego

Mientras tanto, el empresario compartió una fotografía en 𝕏 donde hace referencia al hecho.

“Y mientras los gobernícolas de mier#%$ pretenden despojar a los trabajadores del campo de golf y de sus derechos… yo aquí feliz disfrutando de una tarde con mi nietecito …”, publicó uno de los empresarios más ricos de México.