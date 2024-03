Campo de golf de Huatulco "es de la Nación, no de Salinas Pliego", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la toma de las instalaciones del campo de golf Tangolunda en Huatulco, Oaxaca, por parte de elementos de la Guardia Nacional se dio porque es "propiedad de la Nación" y fue declarada Área Natural Protegida, por lo que señaló que no es "nada personal" con el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien era concesionario de esa propiedad.

"El campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la Nación, son terrenos de la Nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no. El campo de golf era una concesión", afirmó.