AMLO recrimina a Salinas Pliego; empresario le responde que desvía la atención

"Ya hemos hablado de cómo inventan, llegaron a inventar fallecidos, más de los que lamentablemente hubo y gritos de reportajes: ‘¡Esta noche en Hechos…!’. Pero no es que les preocupe —lo digo sinceramente— la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino tienen problemas con nosotros; y ni siquiera Alatorre, si no es Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros, que es además natural que pensemos distinto, nada más que no hay que confundir una cosa con otra.

"Él sabe por qué tenemos diferencias; además, yo creo, ya mucha gente lo sabe. Yo he hablado con él y voy a seguir hablando. Él tiene una querella, tiene un proceso legal, porque desde los tiempos de Fox, cuando era secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos, no exactamente así, no conozco a detalle el tema, pero le exigen un pago de impuestos; esto se ha litigado sexenio tras sexenio", dijo el presidente en una primera parte.

Después agregó que el empresario sí tiene que pagar:

"Nosotros no vamos nunca a cometer una injusticia, yo hablé con él y le dije, les repito: 'Vamos a hacer una revisión, una auditoría, tú eres contador, ¿cómo no vamos a saber qué es justo y qué no es justo, qué es legal y qué no es legal?'.

"Entonces, se llegó a la conclusión de que sí era legal de parte de nosotros. Él dice: ‘no’. Pues está en su derecho. ¿Quién resuelve? Pues el Poder Judicial. Pero ¿cómo querían resolver? Con la mañosería de este ministro (Luis María Aguilar) de guardar el expediente o de buscar resolverlo en la Corte donde tienen mayoría los que están en contra nuestra, nada más que es un asunto tan cuantioso que no se puede ocultar, o sea, ¿cómo ocultar una cosa así?", valoró el presidente.

En respuesta, el empresario Ricardo Salinas Pliego publicó dos mensajes en su cuenta de la red X. Uno en el que avisa que contestaría horas más tarde.

"Para todos los que escucharon el mensaje del presidente hoy en la mañana, hoy por la tarde YO le enviaré un mensaje al pueblo de México para corregir los graves errores cometidos en los señalamientos hacia mi persona", escribió.

Aunque colocó un video con una edición sobre el tema Acapulco intercalada con una respuesta en materia de seguridad que dio años antes.

En el video publicado en la noche, Salinas Pliego sí dio respuesta directa al presidente; explicó que –como dijo el presidente– los litigios fiscales que se mantienen abiertos en contra de su empresa en materia de impuestos no tienen que ver con lo sucedido en Acapulco, y que los medios lo que están haciendo es exhibir las fallas, pero que eso no le gusta al gobierno.

"La responsabilidad de todos los medios, entre ellos TV Azteca, es de documentar lo que está pasando en el país y en Acapulco. Yo sé que la verdad incomoda, sé que mostrar la realidad no le gusta al poder. Y no es la primera vez que se ofende el poder cuando los mdios exhibimos sus fallas; hay una larga lista de reclamos en voz de la gente que se han mostrado en nuestras pantallas y ésta tampoco será la última vez que lo hacemos", expuso para defender su cobertura.

También reclamó la postura que ha tenido el presidente.

"El presidente y su gobierno no son las víctimas; las víctimas reales de Otis están en Guerrero. El presidente se dice víctima y utiliza una herramienta política para desviar la atención del verdadero problema; es él quien utiliza nuestra cobertura informativa con propósitos electoreros", acusó.