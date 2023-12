Para algunos migrantes, la noche del 31 de diciembre no será de celebración, como si lo hará la mayoría de las familias mexicanas, pues se encuentran en un país diferente, alejados de su familia y con pocos recursos económicos.

La hermandad que se ha creado entre migrantes haitianos durante la travesía les permite organizarse para comprar comida rápida como pizzas y pollos rostizados.

Otros, que durante su estancia en México pudieron adquirir utensilios de cocina, verán en la fiesta del año nuevo la oportunidad de vender alimentos a sus connacionales para que vuelvan probar un poco de su país en cada bocado.

Sin celebración

Charle Magne porta en una de sus manos la envoltura de un paquete de 10 galletas de chocolate que, aunque ya era mediodía, era el único alimento que había compartido con su esposa e hijo.

Charle Magne, su esposa Jizelle y su hijo de cinco años, toman el sol en el bosque de Tláhuac. (David Santiago)

Gran parte de su dinero ha sido para pagar su viaje hasta la Ciudad de México, por lo que no pueden celebrar el año nuevo.

A diario obtienen entre 150 y 200 pesos pidiendo a los automovilistas en la avenida La Turba o en la avenida Tláhuac, dinero que usan para comprar alimentos, pero la competencia por ganarse unos pesos es dura, ya que no son los únicos que obtienen recursos de esa manera.

“Siempre se busca ayuda, si hay, comes, si no hay ayuda no comes. La gente a veces nos regala agua, comida no tengo ahora”, dice el haitiano de 41 años, a quien se le dificulta hablar, pues su idioma es criollo y francés.

Entre centenares de haitianos, cuya mayoría no habla español, resalta un grupo de hondureños. Cristman Osurto, es el único hombre adulto en un grupo de seis mujeres, entre ellas su esposa y siete menores de edad, todos familiares, quienes salieron de su país tras ser amenazados de muerte por los pandilleros.

Las mujeres, piden dinero en las calles de Tláhuac, mientras él limpia los parabrisas de los automovilistas, actividad por la que llega a generar hasta 300 pesos diarios.

Compramos queso y tortillas y eso comen los niños, mañana dios dirá. Cristman Osurto, migrante hondureño

El hondureño de 45 años dice que el esfuerzo será recompensado cuando logren llegar a Estados Unidos. Con melancolía y un nudo en la garganta, recuerda que en su país la celebración del año nuevo es muy familiar, algo que no ocurrirá en esta ocasión.

“Allá (en Honduras) la pasamos con la familia, tirando pirotecnia y comiendo aunque sea tamalitos, pero en familia, pero aquí no habrá celebración de año nuevo para nosotros, tenemos que seguir luchando para ver si llegamos a nuestros destino”, externó.

Crisman Osurto es un migrante hondureño que huye por la violencia de las pandillas de su país, carga las pertenencias de su esposa y su hija (David Santiago)

Los integrantes de esta familia portan mochilas pequeñas con documentos y un poco de ropa. La maleta más grande la carga Cristman en su espalda, pues son las pertenencias de él, su esposa y su pequeña hija de diez años.