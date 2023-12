Los 10 personajes que marcaron el 2023 en México

Ovidio Guzmán, “El Ratón”

Aún continuaban los festejos de inicio de año cuando el 5 de enero las autoridades mexicanas dieron a conocer la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que representó un importante golpe en su lucha contra el crimen organizado.

La recaptura de “El Ratón”, como es apodado el hijo de Joaquín “El Chapo Guzmán”, ocurrió en Culiacán, Sinaloa y fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México, penal de máxima seguridad de donde su padre se fugó en 2015.

El 17 de octubre de 2019 fue detenido y posteriormente liberado, debido a que integrantes afines al Cartel de Sinaloa, del que forma parte junto con sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, superaron en número a las fuerzas del orden.

En junio del 2020, el presidente López Obrador admitió que fue él quien dio la orden de dejarlo en libertad, para no poner en riesgo a la población, “para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa”.

Mientras los mexicanos se encontraban en plenos festejos patrios, Ovidio Guzmán, considerado en Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo, una de las principales causas de muerte, como en Estados Unidos, fue extraditado a esa nación.

Desde 2008, la justicia de Estados Unidos reclamaba a Ovidio por los delitos de conspiración para traficar cocaína, heroína y metanfetaminas, aunque ese país formalizó su petición de extradición en febrero de este año, para que enfrente cargos por conspiración para la introducción de drogas a su territorio. El Fiscal general Merrick Garland celebró la entrega de Ovidio, cuyo resultado dijo “es símbolo poderoso del trabajo en conjunto”.

Genaro García Luna

Un mes después de la recaptura de Ovidio Guzmán, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, fue declarado culpable por cinco delitos en Estados Unidos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico y uno más por falsear declaraciones.

El llamado “superpolicía” fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, Estados Unidos, y su defensa buscaba presentar como evidencia las condecoraciones que el excolaborador del presidente Felipe Calderón recibió de esa nación, como cartas de su lucha contra las drogas.

El inicio de su juicio, en enero pasado, generó una expectativa en los medios nacionales e internacionales. Día a día, la prensa dio detalles de lo que acontecía en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Fue declarado culpable, pero no se dictó sentencia.

Este 15 de diciembre su abogado solicitó al juez Brian Cogan, en Nueva York, un nuevo juicio para su cliente y, de ser rechazada, su sentencia se conocerá el 1 de marzo del 2024.

Actualmente se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

Guadalupe Taddei

Su designación por tómbola y falta de consensos para designar a cargos clave en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), forman parte de los primeros ocho meses de gestión de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

A principios de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados eligió por insaculación, a Taddei Zavala y tres nuevas consejerías: Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza, tras la salida de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz.

La llegada de la sonorense al INE, se dio entre cuestionamientos a su independencia con el gobierno federal. Asumió el cargo el 4 de abril, pero mantiene un órgano electoral con encargados de despacho, incluida la Secretaría Ejecutiva del Consejo General.

De los 18 cargos que registra el organigrama del INE, 10 están actualmente con encargadurías de despacho y se sumará una más a partir del 2024, con otra renuncia que se hará efectiva este 31 de diciembre.

A tan solo tres meses de su designación, el presidente Andrés Manuel López Obrador la recibió en Palacio Nacional, junto con el resto de las 10 consejerías, lo que marcó un antes y un después con el INE, en relación a la presidencia de Córdova Vianello, que detonó en un apoyo al árbitro y el surgimiento de la “marea rosa”.