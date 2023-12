Sergio Fajardo: La violencia, un problema que requiere cooperación internacional

¿Cómo pudo Medellín resolver la violencia?

El tema de la seguridad es un tema nacional; eso no se resuelve en una ciudad, un alcalde, por valiente que sea, no es capaz de resolverlo porque además es una situación que no tiene fronteras políticas; entonces, se necesita verdaderamente una gran coordinación y tiene que ser el gobierno nacional el que articula los diferentes niveles: el federal, el estatal y el local, si no hay esa articulación es muy difícil que se pueda combatir un mundo criminal con esas dimensiones que desbordan cualquier país.

Eso significa que hay que alinear también a las fiscalías, fortalecer la capacidad de investigación con jueces, con fiscales, pero al mismo tiempo la capacidad de hacerle seguimiento a donde se mueven los recursos, a dónde va el dinero, todo eso es un entramado muy complejo, que requiere esa articulación.

Se pudo. Tuvimos buenos liderazgos, nosotros lideramos una transformación única. Las cosas se pueden hacer. Lo que pasa es que es una lucha, es duro y es exigente y se necesita gente valiente, en fin. Yo estoy convencido que las cosas se pueden hacer. Ahora, no es fácil. No será fácil. Y toma años.

Yo quiero mucho este país, yo creo que es mi segundo país. Y me da la sensación de que se están demorando. Es un país más grande, muy grande, muy complejo, muy rico.

¿Basta con el gobierno o se requiere cooperación de otras naciones?

Se requiere cooperación internacional porque los recursos de la delincuencia salen. Hay una cantidad de elementos que están por fuera de la ciudad, que están por fuera también del propio país y es una tarea donde en el nivel local solo pueden hacer algunas tareas, pero es crucial la cooperación internacional.

Desde lo local se puede trabajar en prevención y articulación entre todas estas fuerzas, pero también se requiere de cooperación de otros países. Yo tengo convicción de que es una mezcla de todo esto, por supuesto la policía, habrá momentos donde es necesaria una guardia nacional o el Ejército, dada la naturaleza del crimen.

Uno de los ejemplos más dramáticos que yo he visto en la lucha c ontra el narcotráfico fue cuando tuvieron que dejar libre al hijo de El Chapo (Ovidio Guzmán) , y eso es inaudito, pero bueno, así fue y eso fue una demostración de ese poder.