Errores en el proceso electoral

El también profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey, plantea que buena parte de los "errores" cometidos en la reciente elección judicial derivaron de las reglas aprobadas por los legisladores.

Por ejemplo, puntualiza Sánchez, la falta de claridad en la forma como debían registrarse los candidatos al Poder Judicial, quitarle al INE esta atribución y prohibir cualquier tipo de financiamiento a los contendientes.

“El primer error fue creer que, por capricho del Congreso, se podía organizar la elección con menos tiempo, menos recursos, con un INE cuestionado y sin claridad en los derechos de los candidatos”, explica Sánchez.

El exconsejo sostiene que también hubo problemas que se desprendieron de las decisiones de los consejeros del INE, como no permitir el voto a los mexicanos que radican en el extranjero, no permitir el voto de las personas en prisión preventiva, no hacer el conteo de los votos en las casillas y no inutilizar las boletas electorales sobrantes.

“Prácticamente no les quedó de otra, pero se prefirió ser condescendiente con las intenciones gubernamentales más que tratar de buscar un mecanismo en el cual se pudieran garantizar los derechos de las personas, entre otros tener una elección tan limpia y transparente como las que nos tiene acostumbrados el INE”, advierte.

El exconsejero Marco Antonio Baños Martínez coincide con su excompañero en el INE al señalar que el Instituto no tomó decisiones correctas en algunos temas, como dejar de inutilizar las boletas sobrantes al término de la jornada.

En elecciones anteriores, recuerda, a estas boletas les ponían dos rayas diagonales con tinta y eran guardadas en sobres especiales. Sin embargo, en los comicios al Poder Judicial no fueron marcadas para evitar que pudieran ser utilizadas. Se les llevó en blanco a los consejos distritales, donde se contaron los votos.

Considera que existió “descontrol” en la operación electoral por parte del INE, ya que aparecieron irregularidades como las “boletas planchadas”, es decir, papeletas para votar marcadas, pero sin dobleces que evidenciaran que fueron ingresadas a las urnas.

No obstante, argumenta, el INE tuvo que adaptar una normativa incompleta, hecha de forma apresurada y con escasos recursos.

Y a pesar de ello logró armar una elección, destaca Baños.