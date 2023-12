Tribunal Electoral vive una nueva crisis interna de cara al 2024

Nueva crisis interna

La crisis al interior del Tribunal Electoral habría iniciado después de un supuesto choque entre el magistrado De la Mata, Rodríguez y Vargas Valdez.

Reyes Rodríguez confirmó que luego de presentar su informe, conversó con la magistrada Mónica Soto y que buscaría hacer lo propio con De la Mata y Fuentes.

“Yo no me tomo personal, este es un trabajo en el que estamos todos de paso. Lo importante es la institución. Yo no sé todavía por qué no asistieron”, dijo Reyes Rodríguez sobre la ausencia de sus compañeros”, comentó al noticiario de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Reyes Rodríguez Mondragón es el presidente del Tribunal Electoral. (Foto: Twitter/@ReyesRdzM)

En dicha entrevista, Reyes Rodríguez aclaró que no renunciará al cargo que asumió el 2 de septiembre del 2021, tras la renuncia de Vargas Valdez y que concluirá el 31 de octubre del 2024.

"Es la hora de apagar cualquier atisbo de influencias externas o presiones de poderes fácticos, para fortalecer la credibilidad y confiabilidad de sus decisiones. Solo así podemos servir auténticamente a la sociedad con la misión que nos ha encomendado, como órgano de justicia electoral en última instancia", dijo durante su toma de protesta.

"No es un secreto que el Tribunal atraviesa por momentos críticos. En mi opinión, parte de los conflictos internos que hoy tenemos están asociados a la falta de reglas claras en la administración y en la toma de decisiones", abundó.

La nueva crisis se originó luego de la salida de Yhali Cruz de la ponencia del magistrado De la Mata para irse a la de Vargas Valdés. Cruz Valle fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR), “por intento de extorsión” al primero, según confirmó el columnista Mario Maldonado.

En su denuncia, acusa al magistrado de “acoso laboral y sexual” y, de acuerdo al columnista, hay dos temas de fondo: la intención de Cruz de avanzar en su candidatura para ser magistrada de la Sala Especializada, y la segunda, para obligar a renunciar a De la Mata, “a efecto de hacerse de espacios claves para el arbitraje político electoral del 2024”.