IECM alerta por afectaciones a su operatividad en 2024 ante falta de presupuesto

El Instituto Electoral se alista para el proceso de 2024. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

La funcionaria dijo que este presupuesto fue presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, sin embargo, la Secretaría de Administración y Finanzas propuso un tope de gasto de 2,100 millones de pesos, es decir, 874.8 millones de pesos menos que el requerido por el organismo.

Recalcó que en caso de que no exista un consenso entre el IECM y el Ejecutivo local, algunos compromisos se verían afectados para la operación de la jornada electoral del 2 de junio de 2024.

“Es el gasto corriente en esencia, que son nóminas, rentas, pago de luz, vigilancia, telefonía, pago del servicio de Internet, y eso evidentemente impacta a la operación de la institución y no creo que sea favorable el hecho que digamos que no tenemos luz o Internet el día de la votación”, explicó.

Patricia Avendaño agregó que de acuerdo a su planteamiento de gasto para 2024, se requerirán 833.1 millones de pesos por concepto de financiamiento a partidos políticos y 2,141.7 millones de pesos para gastos de operación del IECM.

En contraste, la propuesta del Ejecutivo local no contempla recorte para el financiamiento a partidos políticos, pero sí un techo de gasto al organismo por 1,266.8 millones.

La Secretaría de Administración y Finanzas plantea un recorte al gasto del IECM por poco más de 800 millones de pesos. (IECM)

La funcionaria reprochó que no es comparable el presupuesto para el IECM en un año no electoral con el del próximo año, ya que hay gastos extraordinarios como la contratación de personal para la jornada electoral, alimentación para trabajadores en campo, equipos de comunicación, además de la adquisición de materiales electorales.

“Me gusta compararme con el Inegi, pues no es lo mismo el gasto que hacen cuando hacen un censo de población y vivienda, donde necesitan un ejército de encuestadores, que un año común, lo mismo pasa con los organismos electorales”, externó.

La presidenta del IECM calificó la situación en que se encuentra el órgano electoral como un “dilema” ya que no pueden dejar de cumplir con su función en los comicios de 2024, pero al mismo tiempo generar las condiciones de certeza para el ejercicio democrático y pelear por más recursos al mismo tiempo.

“El no tener los recursos suficientes nos llevaría a no atender adecuadamente el proceso electoral o no poder cumplir con nuestras responsabilidades que son muchas y variadas respecto a otras cuestiones, el escenario ideal es el que estamos planteando de contar con los recursos necesarios y deficiente y si no se dotaran, tendríamos que elegir entre atender determinadas funciones o el gasto de operación”, añadió.