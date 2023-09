WOLA alerta por deficiencias en el registro de detenciones por Fuerzas Armadas

En el caso de la Sedena, en 2022, la dependencia le reportó a WOLA la cifra de 7,370 personas detenidas en flagrancia por su personal y la Semar le reportó un total de 1,996. Sin embargo, el RND solamente registró 2,066 personas detenidas por fuerzas militares en ese año; lo que representa que cerca del 80% de las detenciones no fueron registradas.

"Si las discrepancias referidas no se deben a limitaciones en el acceso o la transmisión de la información que obra en el RND —factor que no podemos descartar—, entonces sugieren que la mayoría de las detenciones militares o no se registran en el RND, o bien son registradas de una manera que no permita saber que fueron realizadas por personal militar", subraya WOLA en su informe.

Además de que existe un subregistro de personas detenidas por las Fuerzas Armadas de México, el informe advierte también que de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2022 se iniciaron más de 100 investigaciones en contra de uno o más elementos de la Sedena, Semar y la GN, la mayoría de ellas continúan en la impunidad, las cuales incluyen: