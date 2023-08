RegresoAClases2023 | Entre dudas y esperanza en el nuevo modelo educativo

Las familias de los estudiantes que no son de primer ingreso también experimentan nervios: “Con todo el revuelo que se causó por los libros. Pero he tratado de ver los dos lados: los que están súper en contra y los que los defienden. Ya me metí a los libros y estuve revisando qué tanto es cierto”, explica la señora Edith, mamá de un niño de cuarto grado de primaria.

Es una de las pocas madres que accedió a los ejemplares antes del regreso a clases, debido a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió el contenido de los nuevos libros de primaria y secundaria dos semanas antes de iniciar el ciclo escolar, tras críticas por la falta de transparencia.

A punto de iniciar el ciclo escolar 2023-2024 en la Secundaria "Miguel de Cervantes Saavedra", de la Ciudad de México. (Foto: Dulce Soto / Expansión Política)

A Edith le preocupa, sobre todo, que las y los docentes no cuenten con las herramientas necesarias para enseñar.

“Yo creo que la idea integradora no está mal. La idea, como tal, en papel, me parece maravillosa. El issue es que, para hacer eso, necesitarías una capacitación previa de docentes, de papás, y esa creo que no se hizo. Y ese va a ser el asunto, va a depender de la maestra qué tanto provecho le pueda sacar a esa idea integradora. La idea en papel no me parece mala, el asunto es que no pensaron en todo completo”, expone.

Sobre los libros de texto

Mientras la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, daba la bienvenida al nuevo ciclo escolar en la conferencia matutina del presidente López Obrador y presumía el apoyo de gobernadores estatales a los libros de texto, afuera, en las escuelas, no había nada dicho aún.