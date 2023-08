Mejorar el desempeño académico es el mayor reto en este regreso a clases

En el último año del gobierno del priista Enrique Peña Nieto se reportó que 19% de la población, equivalente a 23.5 millones de personas, estaba en situación de rezago educativo. Para 2022, la proporción se incrementó a 19.4%, es decir, 25.1 millones de personas.

Lo anterior confirma que el reto es inmenso en este regreso a clases. “Si bien la pandemia ya acabó, la crisis educativa que surgió a raíz de la pandemia continúa. Tenemos a más de millón y medio de alumnos que no han logrado volver a las aula”, expone la experta del IMCO.

A probar un nuevo plan de estudios

Otra dificultad que se enfrentará en este regreso a clases es la implementación del nuevo plan de estudios sin haber capacitado a la totalidad del cuerpo docente en su aplicación.

Este plan de estudio para la educación básica se publicó en agosto de 2022 y la SEP anunció que llevaría a cabo un programa piloto en algunas escuelas del país antes de aplicarlo a nivel nacional. Sin embargo, un amparo ordenó a la dependencia detener el programa piloto. Así que el ciclo escolar 2022-2023 iniciará con un nuevo modelo educativo que no fue probado previamente.

“Es positivo que hayan cancelado el programa piloto porque no tenía ningún sentido sin docentes calificados. Pero, ¿cómo van a tener docentes calificados si no hay presupuesto para su capacitación? Si como autoridad educativa estás implementando un nuevo plan de estudios, uno pensaría que el presupuesto va a ser importante, ¿no? Y no, no lo fue. Hubo un crecimiento bastante ligero en comparación con 2022, pero aun así fue totalmente insuficiente porque no hemos logrado recuperar presupuestos pre-pandemia”, apunta.

A decir de Fernanda Domínguez, investigadora del IMCO, otro aspecto preocupante del nuevo plan de estudios es su afirmación de que la educación en México no prioriza formar capital humano. “¿Y qué es el capital humano? Es, literalmente, tener jóvenes calificados, jóvenes talentosos, que desarrollen habilidades y capacidades que el mercado laboral necesita, pero que también les da herramientas para encontrar mejores oportunidades y condiciones laborales”, explica.