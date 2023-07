Madres buscadoras piden a López Obrador que las reciba como a Estela de Carlotto

A través de un videomensaje, Cecilia Flores, lideresa de las madres buscadoras de Sonora, externó su reconocimiento y solidaridad con la activista de Argentina por haber tenido la oportunidad de ser recibida por el jefe del ejecutivo federal este viernes en su conferencia matutina.

Sin embargo, destacó que, tal como lo hizo con Estela de Carlotto, las madres buscadoras mexicanas esperan que el presidente López Obrador pueda hacer un espacio para una audiencia.

“(Cecilia de Carlotto) Tuvo la dicha de ser recibida en la mañanera del presidente, a nosotras no nos ha escuchado, nos ha abandonado, nos ha dejado buscar solas y sigue permitiendo que sigan matando y desapareciendo a madres y que sigan siendo amenazadas”, externó.

Hoy el presidente recibió en su conferencia a una madre buscadora… pero de Argentina. Mi admiración y solidaridad para ella.



Le quiero pedir al presidente @lopezobrador_ que por favor me reciba en su mañanera, para contarle el dolor que se vive aquí, en el México que gobierna. pic.twitter.com/zYGHAoVhgX — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) July 21, 2023

Aunque Cecilia Flores reconoció la labor de Estela de Carlotto por su lucha por los desaparecidos en su país, no perdió la oportunidad de alzar la voz porque la visión desde Palacio Nacional respecto a las problemáticas de México son distintas.

“Quisiera decirle a esa mujer que el mundo afuera de ese gran palacio, afuera el gobierno, apoya más a los que callan que a los que luchan, por lo cual le quiero decir al presidente que también nosotras las madres mexicanas necesitamos ser escuchadas” señaló.

“Señor presidente, qué bueno que le abre espacio en la mañanera a Estela de Carlotto, su lucha ha inspirado a toda América Latina. Ahora bien, lo que hoy pasa en México viene pasando desde hace 15 años. Es igual o más grave de lo ocurrido en Argentina. Son más de 100 mil personas desaparecidas y más de 50,000 cuerpos y restos sin identificar.

“Frente a esta crisis, las autoridades no han respondido ni a nivel federal ni a nivel estatal, nosotras no estamos en la grilla, no somos opositoras, somos como Estela de Carlotto, madres, familiares rotas por el dolor, solo buscamos saber qué pasó con nuestros seres queridos. Lo que nos mueve es el amor", expresaron madres buscadoras en un video que compartieron en redes sociales.