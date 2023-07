"El gobierno ya no quiere que Emilio Lozoya hable y pide 30 mdd", acusa defensa

De acuerdo con la UIF, el gobierno de México ha logrado recuperar de Alonso Ancira Elizondo, como reparación del daño, el sobreprecio de 216 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado 104 mdd y Ancira tendrá que entregar a Pemex los 112 mdd restantes antes del 1 de diciembre de 2023.

Al respecto, Miguel Ontiveros insistió en que los 30 millones de dólares que se piden como pago de reparación de daño no tiene justificación alguna, pues insistió es una solicitud ilegitima.

“Él se siente claramente engañado, decepcionado de las instituciones de la República. Renunció a su defensa en España confiando en la política anticorrupción del presidente de la República, vino, renunció, aportó elementos y colaboró constantemente incluso desde prisión con las instituciones”, dijo.

El abogado apuntó además que la "mordida" que acusa Emilio Lozoya recibió no aparece en ningún momento ni en ninguna parte de las carpetas de investigación, por lo que dijo es difícil que Lozoya y su defensa puedan llegar a un acuerdo para el pago de reparación de daños.

"El gobierno de México ya no quiere que Emilio Lozoya hable y por eso se le impone un monto de 30 millones de dólares que saben perfectamente no puede ni siquiera asumirlo por tratarse de un abuso de la autoridad, entonces nuestra postura es clara, dejamos una puerta abierta todavía ante la posibilidad de un acuerdo pero sabemos que el gobierno de México no quiere que Emilio Lozoya hable en relación a los hechos de corrupción del sexenio pasado y la forma de que no hable es ponerle una garantía impagable, por eso creemos que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo", dijo el defensor.

Lozoya fue detenido en España en febrero de 2020, a petición del gobierno de México, extraditado en julio de ese mismo año, luego de que aceptó someterse a un proceso penal en territorio mexicano y colaborar con las autoridades.

Desde hace más de un año, Lozoya permanece en prisión preventiva por el caso Odebrecht, toda vez que de acueerdo con el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, subsiste el riesgo de fuga por parte del exdirector de Pemex.