Corte tiene en sus manos resolución sobre vacantes que impiden sesionar al INAI

El veto presidencial

Antes de que Acuña dejara su encargo, el 1 de marzo el Senado designó a Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados para un periodo de siete años. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó dichos nombramientos.

En redes sociales, el senador Monreal anticipó la decisión del presidente López Obrador.

Un día después, al ser consultado sobre su decisión, el Ejecutivo Federal explicó: “se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos: uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse”.

Tras el veto, un juez federal otorgó una suspensión provisional a Yadira Alarcón Márquez, con lo que se frenó el proceso de designación de nuevos comisionados para este órgano.

Tanto la Presidencia como la Secretaría de Gobernación (Segob) presentaron recursos por separado en contra de dicha suspensión provisional otorgada a Alarcón Márquez para frenar el proceso de designación de nuevos comisionados.