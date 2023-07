Tras amenaza, AMLO anuncia que otorgará protección al reportero Carlos Jiménez

Periodistas como Azucena Uresti, Francisco Zea y Ciro Gómez Leyva han expreso su solidaridad con el periodista.

Este jueves, en entrevista por Radio Fórmula, Carlos Jiménez expresó sentirse tranquilo a pesar de atravesar por esta situación.

"Amenazas he recibido desde hace mucho tiempo, pero lo de ayer era ya algo que rebasaba la situación y que no podía dejarlo pasar, tan ha crecido esto y el nivel de delincuencia que se sienten tan empoderados y que salen, se graban, se exhiben y lo envían, me marcan por teléfono como no les contesto me mandan un mensaje, es decir, se sienten con el poder y la impunidad de hacerlo, antes te mandaban un mensaje y se ocultaban o se escondían, hoy se sienten impunes y si nosotros nos quedamos callados ellos van a ganar y es algo que todos juntos debemos esforzarnos para no permitirlo", dijo.

"Sí hay que cuidarnos pero no podemos dejar de hacer nuestro trabajo, porque eso es lo que ellos quieren", agregó.

Sobre la declaraciones que hizo el presidente este jueves, el periodista confirmó ya mantiene comunicación con el secretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch; la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, y con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

Jiménez agregó que aunque ya cuenta con seguridad, pero a pesar de ello la secretaria Rosa Icela Rodríguez también le ofreció tener más seguridad.