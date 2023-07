El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la forma en que las llamadas “corcholatas” se han conducido en el proceso interno, a pesar de que ha habido algunas manifestaciones por gasto de recursos y presuntas intervenciones de gobernadores en el proceso interno.

“Estos días que está el proceso para ver quién va a sustituirme en la dirección del movimiento de transformación pues no ha habido ningún problema, se han portado muy bien los que aspiran a ser los dirigentes, mucho muy bien, con mucha urbanidad política”, consideró.

Aunque tiene licencia para no involucrarse en asuntos internos de Morena, el presidente afirmó que se ha ocupado de “asuntos formales” de la dirección del movimiento, sin embargo, aclaró que no le ha quitado mucho tiempo.

“En septiembre de este año ya va a haber un nuevo dirigente, hombre o mujer del movimiento de transformación en México, ya en poco tiempo, entonces ya entrego la estafeta de la de dirección del movimiento de transformación, aunque también no he estado ocupado de la dirección del movimiento más que por cuestiones de carácter formal, porque pues he estado trabajando en los asuntos del gobierno”, explicó

Adelantó que cuando Morena ya haya elegido a su coordinador nacional le cederá la batuta.

“Estoy pendiente pero ya en septiembre continuó como lo he hecho desde siempre, atendiendo todo lo relacionado con el gobierno”, comentó.