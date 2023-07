Invierten 276 mdp para rehabilitar equipos de 210 hospitales del IMSS-Bienestar

Además de 139 tableros de control, 110 equipos de agua potable, 96 equipos de apoyo, 95 calderas, ocho lavadoras y secadoras industriales, 32 sistemas de extracción de gases y 20 plantas tratadoras de agua.

"Se han realizado estas acciones, que muchas veces no se ven, no se anuncian, no se inauguran, incluso, muchas veces no significan grandes inversiones, pero durante mucho tiempo se dejaron de hacer y tienen que ver con elementos que permiten el buen funcionamiento de un hospital", indicó.

Respecto a los aires acondicionados, Zoé Robledo reconoció que son fundamentales para los hospitales, sobre todo en épocas de calor.

En días pasados, personal de salud de varios hospitales del IMSS-Bienestar protestó por la falta de aires acondicionados, pues impedía realizar su trabajo.

El funcionario indicó que se intervinieron cuatro equipos de aire acondicionado en Tlaxcala; 18 en Colima; 761 en Sonora; 173 en Sinaloa; 520 en Campeche y 353 en Guerrero.

También se invirtió en 558 aires acondicionados de los hospitales de Veracruz; 178 de Michoacán; tres en Zacatecas y 632 en Oaxaca.