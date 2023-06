Médicos de hospitales de la CDMX protestan por falta de insumos y plazas

Erika Cano, neurocirujana del hospital, explicó que desde hace más de un año no hay un tomógrafo adecuado y que el único que tienen, fue heredado del hospital de Xoco, sin que este funcione bien.

“La infraestructura es mala en todos y cada uno de los hospitales de la Ciudad de México, es deplorable ver cómo están los pacientes están en camas y muchas veces ni camas tenemos, camas dignas, no hay rayos X, la resonancia magnética no funciona” apuntó miestras más médicos y trabajadores salian a protestar.

Cano aseguró qué hay médicos de INSABI que no han recibido pagos acorde a su profesión y especialidad. “Nos avisaron que vamos a pasar al programa IMSS Bienestar, pero no nos han dicho en qué consiste, si van a mejorar nuestras condiciones laborales, porque hasta este momento eso no ha ocurrido” afirmó.

Por su parte, Hugo Alvarado, pediatra del mismo hospital, dijo que más allá de las plazas que son importantes, lo que más les puede son la falta de insumos para atender a los pacientes.

"El servicio de rayos X no sirve desde hace un año, el resonador no funciona desde hace seis años, el servicio de ginecobstetricia cerrado desde hace siete años, que por falta de colchones... ¡Por el amor de Dios! ¡Nos dejaron con una manos atrás y otra adelante!", expresó.