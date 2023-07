Conaliteg entregó tarde 16.8 millones de libros de texto en 2022, señala ASF

La Conaliteg firmó un contrato con la empresa Transportes Esdo por un monto máximo de 126 millones 259,700 pesos para la distribución nacional de los libros de texto. Según el convenio, los materiales educativos debían entregarse 30 días antes del inicio de clases, que ese año arrancó el 29 de agosto.

El 31 de julio de 2022, a más tardar, debía concretarse la entrega en 346 puntos: 223 almacenes regionales y 123 centros de acopio de la Ciudad de México. Sin embargo, 16 millones 277,607 ejemplares se distribuyeron hasta 29 días después de la fecha establecida, y otros 572,291 libros se entregaron entre el 30 de agosto y el 12 de octubre de 2022, cuando las clases ya habían comenzado.

De acuerdo con la auditoría de la ASF, que forma parte de la primera entrega de informes de fiscalización a la Cuenta Pública 2022, la Conaliteg culpó del retraso a la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según la comisión, esta dependencia emitió a destiempo la fecha de liberación de los libros, por lo que la impresión inició después y llevó más tiempo del programado. Sin embargo, advierte la ASF, la Conaliteg no proporcionó la evidencia documental que acredite lo expuesto.

Los libros que llegaron tarde

Varios estudiantes iniciaron clases en 2022 sin libros de texto. La auditoría número 69 detalló las justificaciones que dio la Conaliteg para la distribución tardía. Hasta el 8 de agosto de 2022 se entregaron 6,252 ejemplares que corresponden a pedidos adicionales solicitados por los estados de Sonora y Guerrero para reponer material mojado y por el incremento de alumnos debido a las clases presenciales.

En el caso de 10,289 libros, la Conaliteg explicó que corresponden al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y se repartieron tarde porque el almacén de Oaxaca a donde se entregaron no tenía disponibilidad de espacio para su recepción. No obstante, la ASF indicó que no se comprobó esta información.