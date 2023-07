Las declaraciones se dan luego de que el Ejecutivo federal asegurara que será impuesta como la candidata del Frente Amplio por México para la Presidencia en 2024.

La senadora panista advirtió que después de la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador habrá una campaña de odio en su contra y buscarán destrozarla para que no compita.

“Obviamente me perjudica (esta mención) porque va a inicia una oleada de odio, van a intentar destrozarme, desprestigiarme, todos se van a venir contra mí y vamos a ver de qué estoy hecha, porque yo creo que cuento con el apoyo de los ciudadanos y yo voy a aguantar porque siempre mi vida ha sido contra corriente, siempre he tenido que luchar con hombres como el presidente, de esos me he encontrado muchos en mi vida y afortunadamente he salido avante”, aseguró.

Ebrard advierte que dejaría el partido si hay "chicanada" en la encuesta

En entrevista con La Jornada, el excanciller Marcelo Ebrard advirtió que si la encuesta de Morena para elegir al coordinador nacional de defensa de la "Cuarta Transformación" no es transparente no se guía por la equidad, él reconsideraría su permanencia en el partido.

“Lo único por lo que rompería con Morena, lo inaceptable, es que quieran hacer una chicanada, una cosa rara, una adulteración del sentido de la encuesta”, expuso.

Una afirmación que reiteró más tarde en una conferencia de prensa en la CDMX. "Si me hacen una chicanada, una canallada, o una cosa tramposa, eso no lo voy a permitir, pero ese es un caso que hoy no veo, eso, si llegara a suceder", matizó después de la publicación de la entrevista.

"Si me hacen una 'chicanada', una canallada, eso no lo voy a permitir", dice Ebrard sobre la encuesta de Morena.



📹: @Lidstelle pic.twitter.com/nMgslzp5kN — Expansión Política (@ExpPolitica) July 3, 2023

Ebrard Casaubon también criticó que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aproveche su género rumbo al 2024, pues dijo que no solo es tiempo de mujeres, sino también de hombres.

"Claro que es una buena estrategia, cada quién hace su estrategia política, pero yo pensaría que tenemos que hacer equipo, es tiempo de mujeres, pero yo pensaría que es tiempo de hombres, mujeres y también de quienes tienen otras preferencias. No apelaría al género, sino a la capacidad de las personas, no votes en función del género de alguien sino en función de que ha hecho y que representa", dijo este lunes en una conferencia de prensa.

El exsecretario de Relaciones Exteriores señaló que sin importar a “quien ponga” la oposición, la Cuarta Transformación tiene ventaja por lo hecho en los últimos cinco años. “Quien sea, tenemos los resultados, la experiencia y la trayectoria. Los resultados de la cuarta Transformación simplemente son apabullantes de lo que logró el PAN”, aseguró.

Ebrard Casaubon adelantó que el próximo lunes presentará su estrategia de seguridad, basada en herramientas tecnológicas y experiencias de otras naciones.

“El próximo lunes 10 de julio, voy a presentar la estrategia, lo que he pensado, lo que he aprendido, lo que he visto en todos los países que visité, lo que he consultado, qué tecnologías son factibles y cómo se podrían aplicar en México para algo que el señor presidente el sábado en su discurso marcó: la absoluta prioridad es reducir la violencia y restituir la tranquilidad a los ciudadanos en el país”, adelantó.

Ricardo Monreal pide unidad

"Si nos separamos, si nos dividimos, si nos insultamos, no quedará nada para nadie. Eso debemos pensarlo todos", advirtió el senador con licencia y aspirante presidencial, Ricardo Monreal Ávila.

En sus redes sociales el morenista insistió en que la unidad y cohesión es lo único que le permitirá mantener el rumbo a la Cuarta Transformación.

La rendición de cuentas es fundamental para continuar trabajando en forma transparente por el país. Te comparto mis gastos durante dos semanas de recorrido por 10 estados. pic.twitter.com/h8oeeIMGeQ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 4, 2023

Monreal presentó su segundo reporte de gastos realizados en sus recorridos con vistas a la encuesta para seleccionar a la persona que será la coordinadora nacional de los comités de defensa y según ese reporte del 19 de junio al 2 de julio gastó 900, 915.61 pesos.

El rubro de mayor gasto es en transporte, donde erogó 88,338.72 pesos y en gasolina 25, 332.84 pesos. El promedio diario de gastos fue de 71, 428.57 pesos. Previamente el legislador con licencia se reunió con jóvenes, a quienes pidió “no se aturdan con las encuestas, caminen, porque tendremos frutos en el caminar”.

Adán Augusto pide a respetar a migrantes

De gira por Nuevo Laredo, Tamaulipas, el aspirante presidencial de Morena, Adán Augusto López, exhortó a las y los mexicanos que residen en Estados Unidos a alzar la voz en contra de la ley de Florida que criminaliza la migración irregular.

“Tienen que ir todos, que alcen la voz los migrantes allá de aquel lado y que voten en contra de esa ley”, pidió en una asamblea informativa, pese a que la legislación ya entró en vigor el pasado 1 de julio. La nueva normativa contra la inmigración ilegal, promulgada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, impone sanciones a quienes transporten, contraten o atiendan a personas migrantes irregulares.

El ex secretario de Gobernación sostuvo que ningún migrante debe ser maltratado, ni en Estados Unidos ni en México. “Nosotros aquí vamos a seguir defendiendo a nuestros migrantes, porque nuestro país es de migrantes; nosotros estamos seguros, convencidos, de que no podemos faltarle al respeto a los migrantes”, aseguró.

Tras llegar más de una hora tarde al mitin, donde lo esperaban personas adultas mayores que acusaron no haber desayunado, el tabasqueño dijo que la pensión del bienestar está garantizada y, a partir del próximo año, subirá el monto que otorga.

También prometió que, con el dinero que le sobre de los viáticos que él se paga para recorrer el país y promocionar los logros de la Cuarta Transformación, reforzará dos clínicas médicas: el Centro de Salud de Rincón de Romos, en Aguascalientes, y otra en Oaxaca, donde la gente decidirá la comunidad.

“Eso es lo que vamos a hacer con este dinero, porque, si algo tengo yo, ese sí es el máximo de mis orgullos, es que yo, todo lo que soy, lo que he hecho en política, se lo debo a una gente, a mi maestro. Es mi paisano, es mi amigo, es mi hermano, Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.