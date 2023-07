Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y aspirante presidencial, ofreció que con la coordinación del Estado de México y el gobierno federal se acabará la impunidad para los feminicidas, pues –dijo– no tendrán redes de apoyo, no podrán traficar con influencias o tener protección de los jueces.

El morenista, quien busca ser coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación, visitó Ecatepec, Estado de México, ayuntamiento que ocupa el primer lugar en todo el país en materia de feminicidios.

Aunque el ayuntamiento es gobernado por Morena desde hace cinco años, en 2018, López deslizó una crítica a los servicios municipales, púes dijo que hay tráfico con las pipas de agua y deficientes servicios de alumbrado.

“No es posible que en zonas de Ecatepec haya un solo foco en 400 u 800 metros y quién sabe si sirva. Cómo no van a asaltar a nuestras hijas. Esto va a cambiar. La transformación llegó a Ecatepec y al Estado de México con Delfina Gómez”, sostuvo.

Ecatepec ha sufrido, durante décadas, las peores consecuencias del neoliberalismo: mala planeación urbana, falta de agua, pésimo transporte público y un abandono generalizado.



Y aun así, no lograron robarle la esperanza. Llegó la hora del Estado de México.

Ricardo Monreal, candidato a coordinador de la defensa de la cuarta transformación, pidió al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, “cuidar el proceso”, pues alertó que pueden presentarse quejas y reclamos ante el gasto que algunas “corcholatas” realizan.

El senador con licencia reiteró que no será él quien presente denuncias, pero pidió que sean responsables y autocontenerse.

Cuestionado sobre los temas que se plantearon ayer, en el Zócalo, sostuvo que se dialogó sobre mantener la unidad y se tocó el tema de los espectaculares que inundan el país.

“Sobre todo gastos de difusión que estamos viendo en el país, estamos viendo todas las carreteras, calles, nada se puede ocultar, es muy visible”, agregó.

“Simplemente cuidemos el proceso. Si no hay equidad, autocontención, puede haber división, quejas, reclamos. De mi parte no voy a presentar ninguna contra nadie. No voy a afectar al partido. No quiero ser un elemento distorsionador pero cada uno debe asumir su responsabilidad”, comentó.