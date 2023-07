Ebrard advierte que si detecta 'chicana' en Morena, entonces habría ruptura

Marcelo Ebrard contra las encuestas

Los detalles de esa encuesta aún no se determinan, solo se cuentan con dos propuestas por aspirante al cargo para de ahí sortear a las encuestadoras que levantarán el ejercicio entre la población abierta.

"Lo veo difícil porque nos pidieron varias encuestadoras. Está difícil de implementar. Pero me preguntan... (entonces) les digo 'pues esa sería una razón muy importante de no aceptar el proceso como en su momento se presente'. Hasta el día de hoy no se ha presentado eso", afirmó.

El excanciller Ebrard se manifestó en contra de los resultados que han publicado varias encuestadoras y que dan una amplia ventaja entre el primero y segundo sitio.

"Hoy se publica una que da no sé cuántos puntos, se ha equivocado en todas, de tiro por viaje, manejan cifras que no tienen nada ver con los resultados. Entonces, vamos a presentar eso y se los compartimos, de las encuestas que dice se estableció en el Consejo Nacional Morena que no deben ser tomadas en cuenta en razón a sus errores ya reiterativos", planteó.

Sobre las irregularidades que ha identificado su equipo de campaña en los gastos realizados por otras "corcholatas", Ebrard informó que ya se presentó ante el partido un informe, pero evitó dar detalles:

"Ya, bueno, decirte que ya nuestra compañera Malú Micher presentó varios documentos y lo seguirá haciendo. Nuestro interés es que el partido los valore, tome las medidas necesarias. Ojalá así lo haga en los próximos días", dijo.