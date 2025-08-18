Beatriz Gutiérrez Müller rechaza que se muda a España en una carta: “Somos una familia muy unida"

Aunque Beatriz aún no se pronunció directamente sobre la petición de la nacionalidad española que presuntamente inició en mayo pasado, aseguró desde entonces que vive en México.
"Yo vivo en nuestro bello México", respondió a un usuario de Instagram que escribió "Saludos a su nueva patria", junto a la bandera de España.
En caso de obtener la nacionalidad, Beatriz Gutiérrez Müller tendría que jurar fidelidad al rey Felipe VI de España, por lo que generó un ola de críticas, pues su esposo, el expresidente López Obrador, se confrontó con las autoridades de España luego de que en 2019 solicitó al rey que ofreciera disculpas a México por los abusos y violaciones cometidas durante la Conquista.
"Envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos", dijo el presidente en 2019.
Se presume que la carta fue redactada por Gutiérrez Müller, en la cual se menciona que hace 500 años la incursión encabezada por Hernán Cortés a México fue un acontecimiento violento, doloroso y transgresor.
“Vive en México”, dice Sheinbaum sobre residencia de Gutiérrez Müller
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó al medio español ABC que publicó que Beatriz vive en España, pues aseguró que ella sí reside en México.
“El periódico español de derecha ABC publica que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España y hoy todos los comentócratas. Ya respondió... yo sabía que ella vivía en México. Ella vive en México, pero la mentira”, afirmó este lunes en su conferencia de prensa.
Le tienen coraje a AMLO
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el conservadurismo hay mucho coraje en contra del expresidente Andrés Manuel porque emprendió la llamada “cuarta transformación”.
“Qué coraje le tienen al presidente López Obrador, increíble, dentro y fuera. Los conservadores no pueden entender el fenómeno mexicano social”, señaló.
Sheinbaum criticó que por qué datos como la reducción de la pobreza no son retomados por medios de comunicación.
“A ver, ¿por qué no hablan de los 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza?, ¿por qué no hablan de cómo los programas de bienestar, de las obras de infraestructura que se hicieron y que ahora estamos haciendo?, ¿por qué no hablan de la reducción del 25% en los homicidios dolosos en el país en 11 meses?, ¿por qué no hablan de la atención a los jóvenes?, ¿por qué no hablan de las escuelas preparatorias que estamos haciendo, de las nuevas universidades Rosario Castellano?”, comentó