Beatriz Gutiérrez Müller rechaza que se muda a España en una carta: “Somos una familia muy unida"

La escritora acusó que ese diario y otros medios mexicanos quieren “vengarse” del expresidente López Obrador por sus logros y sus ideales.

“Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia…. (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”. señaló.

Gutiérrez Müller aseveró además que en México ya no roban ni mandan “los que se sentían amos y señores”.

"¿Saben qué otra cosa hizo el que, según sus adversarios, está a punto de morirse? Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene.

"Ahora, estos ciudadanos no imaginarios se han convertido en una fuerza muy vigorosa; en nuestro querido México, ya no roban ni mandan los que se sentían amos y señores de la nación. Y no se saldrán con la suya. ¿Quieren más aclaraciones?", añadió.

El diario español ABC reportó este fin de semana que Gutiérrez Müller se mudaría a La Moraleja, en Madrid, España. De acuerdo con ese diario, la escritora viviría con su hijo Jesús Ernesto.

Según los periodistas Joan Guirado y David Yagüe, el hijo de Beatriz y el expresidente presuntamente continuaría sus estudios en una universidad pública de Madrid.

La Moraleja se encuentra en una zona exclusiva del municipio de Alcobenda, al norte de Madrid.

En un reporte previo, el diario ABC informó que el pasado 29 de abril que Gutiérrez Müller acudió a las oficinas consulares españolas en la Ciudad de México para iniciar el trámite de solicitud de nacionalidad española.