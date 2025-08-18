Beatriz Gutiérrez Müller rechaza que se muda a España en una carta: “Somos una familia muy unida"

Publicidad

México

Beatriz Gutiérrez Müller responde en carta: no me he ido a España ni a ningún otro lado

La escritora acusó que ese diario y otros medios mexicanos quieren “vengarse” del expresidente Andrés Manuel López Obrador por sus logros e ideales.
lun 18 agosto 2025 08:44 AM
Imagen ilustrativia. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Beatriz Gutiérrez Müller, académica y esposa del mandatario durante conferencia de prensa en Palacio Nacional, en septiembre de 2024.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ni ella ni su hijo Jesús Ernesto se irán a vivir a España como reportó el medio español ABC.

“Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando y desde luego no me he ido a vivir a allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, señaló en una carta que publicó este lunes en redes sociales.

La escritora acusó que ese diario y otros medios mexicanos quieren “vengarse” del expresidente López Obrador por sus logros y sus ideales.

“Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia…. (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”. señaló.

Gutiérrez Müller aseveró además que en México ya no roban ni mandan “los que se sentían amos y señores”.

"¿Saben qué otra cosa hizo el que, según sus adversarios, está a punto de morirse? Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene.

"Ahora, estos ciudadanos no imaginarios se han convertido en una fuerza muy vigorosa; en nuestro querido México, ya no roban ni mandan los que se sentían amos y señores de la nación. Y no se saldrán con la suya. ¿Quieren más aclaraciones?", añadió.

El diario español ABC reportó este fin de semana que Gutiérrez Müller se mudaría a La Moraleja, en Madrid, España. De acuerdo con ese diario, la escritora viviría con su hijo Jesús Ernesto.

Beatriz-Gutierrez-Müller
México

Beatriz Gutiérrez Müller busca la nacionalidad española, reporta ABC

Según los periodistas Joan Guirado y David Yagüe, el hijo de Beatriz y el expresidente presuntamente continuaría sus estudios en una universidad pública de Madrid.

La Moraleja se encuentra en una zona exclusiva del municipio de Alcobenda, al norte de Madrid.

En un reporte previo, el diario ABC informó que el pasado 29 de abril que Gutiérrez Müller acudió a las oficinas consulares españolas en la Ciudad de México para iniciar el trámite de solicitud de nacionalidad española.

Aunque Beatriz aún no se pronunció directamente sobre la petición de la nacionalidad española que presuntamente inició en mayo pasado, aseguró desde entonces que vive en México.

"Yo vivo en nuestro bello México", respondió a un usuario de Instagram que escribió "Saludos a su nueva patria", junto a la bandera de España.

En caso de obtener la nacionalidad, Beatriz Gutiérrez Müller tendría que jurar fidelidad al rey Felipe VI de España, por lo que generó un ola de críticas, pues su esposo, el expresidente López Obrador, se confrontó con las autoridades de España luego de que en 2019 solicitó al rey que ofreciera disculpas a México por los abusos y violaciones cometidas durante la Conquista.

"Envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos", dijo el presidente en 2019.

Se presume que la carta fue redactada por Gutiérrez Müller, en la cual se menciona que hace 500 años la incursión encabezada por Hernán Cortés a México fue un acontecimiento violento, doloroso y transgresor.

México

"Vive en México", dice Sheinbaum sobre residencia de Gutiérrez Müller

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó al medio español ABC que publicó que Beatriz vive en España, pues aseguró que ella sí reside en México.

“El periódico español de derecha ABC publica que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España y hoy todos los comentócratas. Ya respondió... yo sabía que ella vivía en México. Ella vive en México, pero la mentira”, afirmó este lunes en su conferencia de prensa.

Le tienen coraje a AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el conservadurismo hay mucho coraje en contra del expresidente Andrés Manuel porque emprendió la llamada “cuarta transformación”.

“Qué coraje le tienen al presidente López Obrador, increíble, dentro y fuera. Los conservadores no pueden entender el fenómeno mexicano social”, señaló.

Sheinbaum criticó que por qué datos como la reducción de la pobreza no son retomados por medios de comunicación.

“A ver, ¿por qué no hablan de los 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza?, ¿por qué no hablan de cómo los programas de bienestar, de las obras de infraestructura que se hicieron y que ahora estamos haciendo?, ¿por qué no hablan de la reducción del 25% en los homicidios dolosos en el país en 11 meses?, ¿por qué no hablan de la atención a los jóvenes?, ¿por qué no hablan de las escuelas preparatorias que estamos haciendo, de las nuevas universidades Rosario Castellano?”, comentó

