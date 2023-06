Ebrard afirma que ha gastado menos de 300,000 pesos; pide a Morena fijar tope

-¿Cuánto calcula que han gastado?, se le preguntó en su visita a Coyoacán.

-Es difícil saberlo. Es muy difícil saber cuánto han gastado pero es evidente que es un gasto alto, es lo que decimos nosotros. ¿A quién le corresponde? Al partido, porque firmamos que no hubiera derroche. Entonces sí lo estamos tomando en serio.

En su visita por la alcaldía Coyoacán, su lugar de nacimiento, el también exjefe de Gobierno de la Ciudad de México anunció que en las encuestas que miden las preferencias entre morenistas, él va ganando.

A partir de este martes, cada semana sostendrá un acercamiento con habitantes de alguna de las 16 alcaldías, pues recordó que esta ciudad la gobernó y logró varios avances, entre ellos, el matrimonio igualitario, Metrobús, adultos mayores, comedores comunitarios, Prepa Sí, becas para niños talento, seguro de desempleo, las playas, Ecobici, entre otros.

Reporte sobre exceso de gastos

El proceso interno de Morena, que busca a su coordinador nacional de los Comités de la Cuarta Transformación, no está blindado de conflictos. Por la forma en la que algunas "corcholatas" están recorriendo el país y encabezando sus asambleas informativas, el equipo de Marcelo Ebrard presentará un reporte ante el partido por los presuntos “derroches” en los que han incurrido algunos de los seis aspirantes en los últimos días, pues acusa que se está incumpliendo el acuerdo que firmaron durante su registro.

“Se está contabilizando todo porque contradice lo que firmamos. Ya lo va a presentar Malú ahí en el partido y no porque quiera tener yo conflicto, no es mi propósito, sino porque debe cumplirse lo que dijimos, sino ¿para qué lo firmamos? Dicen 'no derroche de recursos' y ahí se ve en esos eventos derroche de dinero”, acusó el excanciller en el séptimo día de recorridos por el país.

En los acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Morena el 11 de junio se incluyó que los aspirantes a coordinar deben hacer recorridos marcados por la austeridad.

“Quienes aspiren a ocupar la Coordinación de Defensa de la Transformación deberán comportarse de manera austera, evitar el derroche en gastos publicitarios y propagandísticos, y privilegiar en todo momento el contacto con la gente y las asambleas informativas como instrumentos principales de trabajo”, dice uno de los resolutivos.

De acuerdo con Ebrard, durante sus asambleas informativas algunas “corcholatas” han gastado más de 5 millones de pesos, el tope fijado por el partido para el financiamiento de sus actividades durante 70 días.

Florencio,en el tianguis de Puerto Vallarta, me propuso se haga auditoría de los despidos de trabajadores turísticos durante la pandemia de COVID-19. A muchos se les liquidó con sumas muy inferiores a las que marca la ley,me explicó. pic.twitter.com/imrdWUoTvy — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 25, 2023

El dinero que el partido entregó a sus “corcholatas” equivale a la posibilidad de gastar 71,428 pesos por día. No todos aceptaron, por ejemplo, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández informó que él utilizará sus ahorros para financiar sus actividades proselitistas.

La queja del canciller, si bien no tiene nombre ni apellido, se da luego de que Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López hicieran asambleas masivas durante los primeros días de campaña.

“Que se haga valer lo que firmamos. No le estoy pidiendo, yo no estoy pidiendo nada en lo particular, simplemente que lo que se dijo se cumpla, es todo lo que vamos a plantear. Y para eso, señalar, 'bueno, a ver, este tipo de eventos, un solo evento cuesta lo que ustedes determinaron de monto”, entonces vamos a reportarlo porque hay una contradicción, ¿no?”, insistió.