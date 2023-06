Diputada del PAN presenta 56 denuncias en contra de Ana Gabriela Guevara

Acudí a la Secretaría de la Función Pública a presentar 56 denuncian en contra de la CONADE por el ejercicio indebido del presupuesto.



Responsabilizo a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, por el monto de casi 500 millones de pesos que no ha podido justificar ante la… pic.twitter.com/pJEOiyjjoq — Diputados PAN (@diputadospan) June 23, 2023

"El ejercicio indebido que ha hecho la Conade y responsabilizo a su titular Ana Gabriela Guevara es por un monto de casi 50 millones de pesos que no ha podido justificar ante la Auditoria Superior de la Federación, en 2019 fueron 186 millones de pesos y en el 2020, fueron 344 mdp", dijo a medios de comunicación.

En conferencia de prensa, la legisladora acusó que en 2021, la ASF se negó a realizar auditorías forenses a la Conade, por lo que dijo, dicho organismo también busca proteger a Ana Gabriela Guevara.

Elena Pérez Jaén detalló que parte de estas irregulares corresponden por ejemplo a que no se acreditaron la prestación de servicios contratados o en algunos casos se reportaron pagos por servicios en exceso.

"Pagaron entrenadores que no contaban con acreditación ante el sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, siendo un requisito indispensable para ser sujetos a recibir los recursos; no justificaron el pago por 15.5 millones realizado a 29 entrenadores de nacionalidad cubana porque no presentaron la documentación justificadora y comprobatoria", apuntó.