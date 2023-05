La polémica entre el Gobierno federal y la Selección Nacional de Natación

Agregó que el salario y los apoyos que deben de venir por parte de la Conade deben ser vistos por separado, por lo que consideró "se están confundiendo dos temas que nada tienen que ver el uno con el otro".

"Nosotras nunca hemos dicho que no tenemos un peso, que realmente nadie está percibiendo nada, evidentemente soy de Jalisco y Jalisco me apoya deportivamente con una beca y hay patrocinadores que están también atrás, sin embargo, de lo que nos hemos estado quejando y que es una noticia que todo mundo la sabe es que la Conade cortó los apoyos a los deportes acuáticos y eso no es de voz nuestra, es de voz de propia gente y directora de la Conade que no ha sido algo que se haya escondido, eso es de lo que nosotros nos quejamos", dijo.

"El señor Presidente se confunde en esta situación, la Secretaría de la Defensa no pagó este viaje sin embargo, sí, muchas de nosotras hemos sido apoyadas desde hace varios años por ellos, pero como cualquier otro deportista que es parte de las Fuerzas Armadas de México, sin embargo no para financiar un viaje que, por lo menos este salió en un millón de pesos y lo cubrió Fundación Telmex en su totalidad", agregó la atleta.

Diosdado insistió en que el único apoyo que ha mantenido la selección mexicana de nado artístico mantienen es que pueden seguir entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenar) que pertenece a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), sin embargo, apuntó, no se cuenta con el apoyo para el pago de los salarios de las entrenadoras, las becas por ser atletas de alto rendimiento ni los apoyos para las competencias.

Esta polémica se suma a otras que han saltado en torno a la Conade y los apoyos otorgadas a los deportistas de alto rendimiento, así como el uso y destino de los recursos públicos con los que cuenta esta dependencia.

Apenas en febrero de 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 377 millones de pesos en el ejercicio del gasto público en Conade, que dirige la exvelocista Ana Gabriela Guevara, de los que presumió un posible daño a la hacienda pública por 310 millones de pesos.

En febrero de 2019, la entonces titular de la Secretaría de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, también informó que se encontraron irregularidades por un posible daño al erario por 50.8 millones de pesos por el uso de facturas falsas, costos de viajes “inflados”, pagos indebidos a entrenadores, entre otras, dentro de la Comisión.

En junio de 2019, varios deportistas de alto rendimiento como el judoka Nabor Castillo, el nadador Christopher Tronco, el triatleta Edson Gómez, la nadadora Haidee Aceves y el atleta Jorge Montes, también lanzaron una serie de reclamos ante los recortes, ajustes y medidas de austeridad que el gobierno federal aplicó a la Conade.

Los atletas denunciaron que la Conade no les había depositado sus becas o les redujo el monto que solían recibir. En respuesta, el organismo anunció en sus redes sociales que las becas estaban al corriente que todos los depósitos ya se habían realizaron a todos los deportistas, sin embargo, aclaró que tras un revisión se encontraron algunas inconsistencias de deportistas que ya no estaban activos o que no cumplían con los resultados para seguir recibiendo dicho apoyo.

A pesar de estos estos señalamientos, en más de una ocasión el presidente López Obrador ha respaldado la labor que Ana Gabriela Guevara ha realizado al frente de la Conade, dependencia que según se ha dado a conocer, desde enero se encuentra impedida de apoyar a los atletas de deportes acuáticos ya que existe un conflicto legal entre la Federación Mexicana de Natación (FMN) que preside Kiril Todorov y la Comisión Reorganizadora impuesta por World Aquatics, el organismo internacional de este deporte que en enero de 2022, desconoció a Todorov como presidente de la FMN por distintas “irregularidades”.