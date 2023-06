Factor AMLO genera diferencias en la Corte en temas torales

La colegialidad de la Corte

Sobre la colegialidad en la Corte, el politólogo José Antonio Caballero Juárez considera que hay un cambio evidente entre la presidencia del ministro Zaldívar Lelo de Larrea y la de Piña Hernández.

“En época del ministro Zaldívar se rompió mucho la colegialidad. No obstante, creo que la llegada a la presidencia de la ministra Piña ha contribuido a mejorar el ambiente”, resalta.

El profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C, considera normal que en la Corte haya diferencias sobre algunos temas, el problema, dice, es la ausencia de debates o incluso, intervenciones ofensivas.

“Es frecuente que existan criterios encontrados. Ese no es el problema. El problema está cuando simplemente se deja de debatir o se hacen intervenciones ofensivas”, alerta.

Incluso, el académico cuyas líneas de trabajo están relacionadas con la función jurisdiccional, la procuración de justicia, el acceso a la justicia y la seguridad pública advierte que la radicalización de algunas ministras de la Corte en asuntos que interesan al Poder Ejecutivo, "tampoco ayuda".

Los estilos de dirigir la Corte

El politólogo Arturo Espinosa deja claro que bajo a presidencia del ministro Zaldívar hubo una cercanía de la Corte con el Ejecutivo Federal, a diferencia de sus antecesores Luis María Aguilar.

Además, fue el primer presidente de la Corte que no venía del Poder Judicial, a diferencia de Piña Hernández.

“El poder judicial, no sé si para bien o para mal, tiene ciertas estructuras, normas y una manera de desempeñarse muy particular. Los jueces son muy celosos de su trabajo, no les gusta que los presionen, son figuras muy respetables y hasta discretos, pues saben que sus sentencias hablan por ellos.

En síntesis, indica, “los jueces son celosos de la publicidad, de estar en el debate público o en las redes sociales. Ellos hablan a través de sus sentencias y están las instancias para combatirlas, para inconformarse, así como en análisis del sector especializado”.

Sin embargo, Zaldívar “vino a romper” con ese esquema, “se volcó a las redes sociales, pensó que su protagonismo lo iba a posicionar de mejor manera, pero los jueces no son así, son personas menos mediáticas, más discretas en ese sentido”.

El también Abogado y consultor Espinosa Silis refiere que el estilo particular de Zaldívar no agradó a muchos jueces y juezas y al final, con la elección de Piña regresaron al viejo estilo de la Corte, de los jueces de carrera judicial.

“Creo que estamos viendo posturas opuestas en la Corte y en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde Lorenzo Córdova tenía un estilo protagónico similar al de Arturo Zaldívar, aunque el exconsejero y académico universitario no era afín al presidente y el ministro, sí”.

Además, éste último agradaba mucho al presidente López Obrador, no así Córdova.

“Hoy de diferente forma, tanto la ministra Piña como Guadalupe Taddei, presidenta del INE, han regresado a una postura más discreta”, indica, aunque la consejera electoral sí le agrada más al primer mandatario, a diferencia de la ministra.

“Norma Piña se mantiene alejada de los otros poderes (Ejecutivo y Legislativo)”, a diferenciad de Taddei que sus primeros encuentros desde su llegada el pasado 3 de abril, han sido justo con el Ejecutivo y el Legislativo, no con los partidos políticos.