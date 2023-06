En respuesta, el gobierno de México determinó que interpondría una apelación contra esa resolución, la cual formalizó meses después.

La demanda de México fue anunciada en agosto de 2021 contra armadoras y comercializadores como Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc.

El argumento del gobierno mexicano es que la comercialización de estas armas han impactado en el nivel de violencia de México. El 70% de los homicidios dolosos en el país fueron realizados con un arma.