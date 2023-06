A partir del lunes, López Obrador prevé más renuncias por sucesión presidencial

El presidente insistió en que, a diferencia de sexenios pasados, para el proceso de sucesión presidencial no habrá imposiciones en el partido que él fundó hace nueve años.

“Por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición. En el caso que nos corresponde en el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamas, con los oligarcas para buscar el acuerdo como lo han hecho en los últimos tiempos”, destacó.

En Morena, recordó, se elegirá al candidato mediante una encuesta, un método establecido en los estatutos del partido. A decir del presidente, esa herramienta ha dado buenos resultados y así lo demuestra que 23 de las 32 entidades son gobernadas por Morena y aliados.

“En el caso de Morena, pues ya inició el proceso y, de acuerdo al estatuto en Morena, está contemplado el que se hagan encuestas y es probable que ese sea el método de elección, ayer lo mencionó Marcelo Ebrard y prácticamente todos los que van a participar. No he escuchado a nadie que se oponga al método, además es un método que ha aprobado su eficacia. La mayoría de los gobernadores fueron electos mediante encuestas. Ahí están los resultados, 23 gubernaturas de 32”, comentó.

De confirmarse los resultados, Morena pasará de gobernar 21 a 22 estados al sumar bajo sus siglas al Estado de México. El PRI se queda con dos entidades. (Foto: Especial.)

Sobre quién ocupará el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, el presidente explicó que aún hay tiempo para que se determine al reemplazo.

Otros de los funcionarios que deberían presentar su renuncia en los próximos días son Claudia Sheinbaum, a la jefatura de Gobierno; Adán Augusto López, a la Secretaría de Gobernación, y Ricardo Monreal, a la coordinación de los senadores de Morena.