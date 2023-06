Marcelo Ebrard anunció su renuncia al cargo de secretario de Relaciones Exteriores para enfocarse de lleno en la contienda interna de Morena mediante la cual se elegirá a su candidato a la Presidencia de la República.

El canciller dejará su puesto el próximo lunes 12 de junio, después de que Morena se reúna en su Consejo Nacional.

“He resuelto también solicitar y presentar mi renuncia a partir del lunes 12 de junio a primera hora”, expresó. “Me entusiasma participar en este gran movimiento, Morena, me entusiasma y me enorgullezco de ser parte de esta Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto, por eso me separó del cargo", afirmó.