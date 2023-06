Ebrard da el primer paso rumbo a 2024, ¿qué sigue para las otras "corcholatas"?

Algunos expertos ven atractiva la posibilidad de que Marcelo Ebrard, por ejemplo, fuera postulado por una fuerza política como Movimiento Ciudadano, sin embargo, advierten que además de tener complicado el triunfo, el exjefe de Gobierno tendría que cargar con el estigma de “traidor” a la 4T.

“No veo un escenario de rompimiento de Ebrard porque no veo a Ebrard soportando seis años al grupo en el poder, no es que no quiera salirse, pero aguantar seis años en el 'lado equivocado de la historia', sería muy pesado, al romper con Morena sabe que no ganaría”, planteó el analista Javier Rosiles, en la mesa Elecciones 2023: Edomex y Coahuila. El mapa electoral rumbo a 2024, realizada por Expansión.

El llamado del presidente en la cena de este lunes, fue la unidad, pues el mandatario federal no quiere enfrentar un proceso de divisiones que complique la victoria del partido.

“Si hay una fisura no quiere decir que Morena vayan a perder, pero no le gustaría tener como contrincante a un exmorenista. Por ejemplo, si Morena, PT van con Claudia Sheinbaum, pero Movimiento Ciudadano y PAN van con Marcelo Ebrard, es un escenario que no le gustaría al presidente, por eso hoy la intención es mantener la unidad”, explica Hugo Garciamarín, profesor de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Desde la alianza PAN-PRI-PRD, sus líderes han asegurado que no abanderarán a ninguna "corcholata" y Movimiento Ciudadano ha aclarado que no se sumará a su coalición porque significaría “subirse al Titanic”.