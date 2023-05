López Obrador rechazó la promesa hecha por el gobernador de que cerrará la frontera con México en caso de que gane la presidencia en noviembre de 2024.

"Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, por los que no respetan a los migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto", dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia de prensa.

DeSantis, que se perfila como el principal rival del expresidente Donald Trump para la investidura republicana, ha ganado terreno en la derecha con políticas muy conservadoras en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración.

En la presentación de su candidatura en Twitter, propuso "cerrar la frontera" con México, de casi 3,200 km.

El presidente demócrata Joe "Biden abrió la frontera sur y permitió que cantidades masivas de drogas ingresaran al país. Cerraremos la frontera, construiremos un muro fronterizo y responsabilizaremos a los cárteles de la droga", afirmó DeSantis.

López Obrador, cuyo mandato concluirá a finales de 2024, sostuvo que políticos como el gobernador de Florida pueden ser tan "hipócritas" que persiguen a los migrantes y al mismo los tienen trabajando.

"En una de esas, como son muy hipócritas, puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio", manifestó el presidente, quien mantuvo una estrecha relación con Trump cuando éste ocupó la presidencia.

El presidente llamó en el pasado a los hispanos en Estados Unidos a no apoyar a republicanos o demócratas que aspiren al Congreso y promuevan un discurso antimigrante. Se estima que en Estados Unidos viven unos 35 millones de personas de origen mexicano.