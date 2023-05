Coahuila: AMLO pide a Mejía no usar su nombre; Mejía asegura no usarlo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Ricardo Mejía Berdeja, abanderado del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, no utilizar su nombre en las campañas electorales.

“Yo no tengo relación con Ricardo Mejía. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él. Se me hace un acto de deshonestidad que se utilice mi nombre para una campaña”, expresó.