El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Ricardo Mejía Berdeja, abanderado del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila, no utilizar su nombre en las campañas electorales.

“Yo no tengo relación con Ricardo Mejía. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él. Se me hace un acto de deshonestidad que se utilice mi nombre para una campaña”, expresó.

Asimismo, recordó que el ganador de la encuesta que realizó Morena fue en ese entonces, el senador Armando Guadiana por lo que su apoyo se concentra en él.

“Se tiene que respetar la opinión del pueblo y que se tienen que respetar los resultados de las encuestas y ese es un asunto estatutario en mi partido y nunca ha habido problema.

Recordó que lo mismo ocurrió en 2012, cuando por ejemplo, a él le tocó estar en una encuesta con el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y que a pesar de deseos de opositores para que hubiera una ruptura, esto no ocurrió.

“Nuestros adversarios apuestan a que nos separemos. Apostaron a que iba a ver ruptura, como ahora que se frotan las manos y Marcelo muy bien, no escuchó el canto de las sirenas, se puso cera en los oídos. Él ya sabe de este proceso”, afirmó.