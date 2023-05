Chocan resoluciones del INE vs AMLO y “corcholatas” rumbo al 2024

Es momento para darle espacio al sentido común

El consejero electoral Uuc-kib Espadas reconoció que en sus resoluciones, la Comisión de Quejas ha implementado algunas interpretaciones electorales, no obstante, el asunto se ha vuelto complejo no solo para el INE sino para el TEPJF.

“A mí me parece que es momento para darle espacio al sentido común… me parece que resulta evidente para todo mundo que a lo largo y ancho del país hay una campaña política que se traduce en la búsqueda de votos para la elección presidencial”, establece.

Espadas Ancona destaca que para nadie es ajeno que quienes son las personas que aspiran a la presidencia de la República de uno u otro lado del gobierno y, en mayor o menor medida, hacen actos para promover sus personas, lo cual incluye a funcionarios públicos.

Considera que más allá de interpretaciones sobre lo que pueden o no pueden hacer los servidores públicos, se debe preguntar “si las leyes electorales están diseñadas para permitir eso: y para mí la respuesta es no”.

“Y si hay precandidatos buscando candidaturas para ser electos en ciertas posiciones. Eso es una campaña en búsqueda del voto, se le haga como se le haga”, expresa el consejero.

Sobre las últimas votaciones en las sesiones de la Comisión, en las que se ha rechazado la aplicación de medidas cautelares contra el primer mandatario y las “corcholatas”, Espadas considera que las decisiones de sus pares han sido tomadas sobre ciertas bases.

“Los consejeros tienen la opinión oficial y formal de que no hay base para sancionar. Eso es lo que podemos observar. Lo demás me parecen especulaciones. Es decir, yo no llegaría a la conclusión de que hay un compromiso político y otro considerando como votan, especialmente cuando se trata de algunas votaciones en un tema específico”.

Para el consejero, el INE enfrenta un cambio de criterios para interpretar la ley con la nueva composición del INE, lo cual es normal.

“La renovación trienal de integrantes del INE supone que salen personas que tienen una cierta visión y unos ciertos criterios y entran otras que no necesariamente tiene los mismos criterios. Me parece que eso es lo que estamos enfrentando en este momento. No otra cosa”, establece.

-Entonces, ¿es viable que no haya sanciones, aunque sí haya proselitismo?

- Se tiene que ver los alcances de cada instancia. Si el Consejo General descubriera cualquier irregularidad lo único que puede hacer es dictar medidas cautelares, es decir, obligar a dejar de hacer ciertas cosas que impidan que se genere un daño por esas acciones de precampaña anticipada, pero no puede sancionar.

Para ello, lo turna a la Sala Especializada del Tribunal que es al final, la que decide el fondo del asunto, pero a ésta, tampoco le corresponde sancionar. En todo caso, turna el asunto al Órgano Interno de Control (OIC) o al Superior jerárquico del funcionario involucrado en caso de encontrarlo culpable.

“En las condiciones actuales significa que las posibilidades de que alguien termine sancionado, aunque el INE y el Tribunal digan que hay violaciones legales, es extraordinariamente remoto”.