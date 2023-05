Organizaciones convocan a marchar el 28 de mayo a favor de la Corte

De acuerdo con la dirigente, López Obrador tiene cada vez menos seguidores. "El presidente piensa que el país le pertenece y no quiere respetar la división de poderes, a la SCJN en lo que dicen sobre el Inai y sobre cualquier tema. No estamos conformes y no nos vamos a quedar estáticos”, afirmó.

“El descontento está latente. Les advertimos que López Obrador era un peligro y se está cumpliendo”, dijo al recordar que según la organización World Justice Proyect México está en lugar 115 de 140 países en cuanto a respeto al estado de Derecho.

“El respeto a la ley y al estado de Derecho debe ser estricto y el presidente vulnera la ley a cada rato” , expresó Morán.