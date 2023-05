Zaldívar, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf se pronuncian en contra el proyecto

Al argumentar su voto en contra del proyecto, el ministro Arturo Zaldívar dijo que el hecho de que las obras se declaren como de interés público o seguridad nacional no implica que la información quede reservada automáticamente.

“Esta Suprema Corte no puede declarar la inconstitucionalidad de actos o normas con base en especulaciones, presumiendo la mala fe de quien los emitió o la falta de pericia de quien los aplicará en un futuro…”, comentó Zaldívar Lelo de Larrea.

“Esta Suprema Corte no puede invalidar un acto con base en escenarios hipotéticos, presumiendo la mala fe, la incompetencia o la malicia de las autoridades. ¡Así no se ejercer el control constitucional! ¡Así no se interpreta la Constitución!”, enfatizó.

“No comparto la propuesta del proyecto y estoy por la validez del acuerdo impugnado”, anunció.

En el mismo sentido se pronunció la ministra Yasmín Esquivel: “Yo tampoco comparto la invalidez que propone el proyecto, ya que parte de una premisa equivocada”.

Ello, al suponer que el término “declaración de seguridad nacional” de determinadas obras públicas en beneficio de la comunidad, equivale a una eminente reserva de información correspondiente a la ejecución de ciertas obras públicas, “lo cual no es así… consecuentemente mi voto es en contra de la invalidez del decreto presidencial”.

También la ministra Loretta Ortiz se pronunció en contra del sentido del proyecto y de sus consideraciones, dado que remarcó, no existe una reserva de información.

“Mi voto será en contra de declarar la invalidez del decreto impugnado”, detalló Ortiz Ahlf.