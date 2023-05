Sobre su futuro político, en caso de que Morena no lo elija como el candidato a la Presidencia de la República, el canciller rechazó una posible salida del partido.

“A mí eso me lo han preguntado mucho, no, yo no estoy en ese plan, yo voy muy bien en Morena porque no me voy a ir a otro lado”, afirmó.

Por la mañana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció a favor de acelerar los tiempos de la encuesta interna de Morena para elegir candidato presidencial.

De acuerdo con los tiempos establecidos por la dirigencia, tras las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México, se realizará una reunión con "las corcholatas", a finales de junio se publicaría la convocatoria y en agosto se realizaría la primera encuesta.