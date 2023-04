Esto es lo que se sabe de las rayas mutiladas en Huatabampo, Sonora

El alcalde precisó que, si bien esta es una práctica que ya se realizaba en gobiernos anteriores, reprobaba que esto se estuviera realizando durante su administración.

Además, el pasado 10 de abril, Flores Mendoza reconoció que Guerrero Moreno no era un perfil idóneo ni preparado para ocupar la titularidad de dicha dependencia.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, se pronunció sobre el caso este 11 de abril: calificó como una barbaridad y una acción “cavernaria” la decisión tomada por la exdirectora de ecología de quitarles el aguijón a las rayas que llegaran a sus playas para proteger a los turistas.

"No me ayudes comadre, qué barbaridad, afortunadamente el presidente municipal tomó cartas en el asunto de manera inmediata, nosotros dimos parte también de manera inmediata a la Profepa, la parte federal, la parte estatal de Ecología tomó cartas en el asunto y el presidente, sensible frente a la dimensión del problema, despidió a la titular. No supongo de mala fe, supongo ignorancia, supongo falta de conciencia y esa concientización es imprescindible", dijo en conferencia de prensa.

Luis Arvayo, enlace de comunicación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Sonora, informó también que inició ya un procedimiento contra el ayuntamiento de Huatabampo por la mutilación de rayas.