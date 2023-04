Estas son las veces que AMLO arremetió contra Iberdrola

El jefe del Ejecutivo encabeza diariamente una conferencia de prensa desde Palacio Nacional, desde la que informa temas de la agenda pública y envía mensajes a quienes define como sus opositores. medios de comunicación, jueces y empresas. En el caso de Iberdrola, la acusó de ser beneficiada para no pagar multas, de orquestar campañas en su contra y de estar contra la reforma energética.

Así han sido los comentarios de AMLO sobre Iberdrola

El 18 de julio de 2022, AMLO aseguró que ya se estaba investigando a un juez que otorgó una suspensión a esta empresa para evitar que pagara una multa por 9,145 millones de pesos que le impuso el 27 de mayo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Increíble que le otorguen amparo a Iberdrola, le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola, creo que son 9,000 millones. Y además, se está haciendo la investigación, nos vamos a ir a fondo, porque les aceptaron documentación extemporánea. Estamos haciendo la investigación y si fue así, denuncia a jueces y a quienes hayan participado", acusó el presidente en su conferencia de prensa.

La multa que se le impuso a Iberdrola Energía Monterrey S.A. de C.V, se debió a que su planta de autoabasto vendió energía eléctrica a socios que no contaban con este permiso.

El 10 de febrero de ese mismo año, igual, en su conferencia de prensa mañanera, López Obrador acusó a las constructoras y bancos españoles de “saquear al país y beneficiarse económicamente”, todo ello, auspiciado por administraciones anteriores, por lo que decidió poner "una pausa" en la relación bilateral, al mismo tiempo que descartó que se trate de una ruptura.

AMLO acusó en ese entonces al "poder político" de España de apoyar empresas que "abusaron de México", entre las que enunció a Iberdrola, Repsol y OHL porque, al convertirse en las "favoritas" para obtener contratos por parte de los gobiernos anteriores.

"Deberían ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva despacio, y repito, no es ruptura, es nada más decir 'ha pasado esto', y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España", subrayó.