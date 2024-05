Debate Iztapalapa: candidaturas cruzan criticas por proyectos políticos

El ejercicio organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tuvo como temas principales salud y seguridad.

En el tema de salud, Karen Quiroga criticó a los gobiernos de Morena por la política implementada desde el gobierno federal en este rubro y consideró que fue un fracaso financiero.

Al haber sido diputadas federales, la aliancista reprochó a su oponente, Aleida Alavez de haber votado a favor de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) mismo que no se pudo implementar a cabalidad.

Aleida reconoce que el INSABI era un negocio de política social.#MorenaNoSabeGobernar pic.twitter.com/traPELXUW4 — KarenQuiroga (@KarenQuirogaAn) May 16, 2024

En respuesta, la morenista Aleida Alavez admitió que el Insabi no prosperó, pero se mejoró a través de la implementación del programa Imss bienestar a nivel nacional.

¡Los prianistas veían la salud como un negocio!

Desde la alcaldía ya iniciamos con los comités en todos los centros de salud, para que podamos habilitar una red de promotores que nos permitan conocer mejor las problemáticas en salud de todo Iztapalapa. #DebateChilango pic.twitter.com/vIC0oX62gQ — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) May 16, 2024

Karen Quiroga destacó la larga carrera de Aleida Alavez en cargos públicos y por ello mostró una réplica de reconocimiento a sus 21 años consecutivos como diputada, pero cuestionó su impacto en la demarcación.

“Llevas 21 años cobrando del erario público siendo diputada, alrededor de 500,000 pesos mensuales, y no has contribuido absolutamente nada. Muchas colonias de Iztapalapa hoy no tienen agua,” afirmó Quiroga.

En respuesta, la morenista aseguró que su gestión como diputada local o federal, se debe a la confianza de los capitalinos y por el trabajo en territorio que ha realizado durante muchos años.

El candidato Irán Pichardo, de Movimiento Ciudadano, cuestionó a la candidata de Morena, Aleida Alavez por su origen perredista y a la aliancista Karen Quiroga por acusarse entre sí por sus proyectos políticos.

“Si ambas vienen del mismo partido (PRD), si ambas gobernaron en los mismos tiempos, ¿por qué no hicieron todo lo que nos prometen en esta campaña desde antes? dejemos el cambio a las nuevas generaciones.” resaltó.

Mientras las candidatas de Morena y de Va por la CDMX se enfrascaron en acusaciones, el candidato emecista aprovechó sus espacios para exponer su carta de propuestas para la demarcación.