INM, la tercera institución con más quejas por violaciones a derechos humanos

AMLO anuncia consejo que vigile derechos de migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se creará una comisión que se encargue de vigilar que no se violen derechos humanos de migrantes, en la cual se incluirá al padre Alejandro Solalinde.

"Hace 10 días, una semana, hasta les puedo dar el día y la hora, me reuní con el padre Solalinde y tratamos el tema, antes de la desgracia, y llegamos al acuerdo de que se iba a crear, se va a crear, un consejo, y le dije: aunque tú no puedes legalmente, sí de manera honoraria, que estés. Un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja", anunció este viernes.

El presidente explicó que pensó en el padre Solalinde por el trabajo que ha hecho por años para ayudar a los migrantes que salen de sus comunidades huyendo de la violencia, pobreza y otras situaciones.

"Si hay alguien aquí, entre otros, que ha defendido a los migrantes de manera sincera, con sus albergues y todo, es el padre Solalinde. Porque también hay muchos seudodefensores de derechos humanos, así como seudoambientalistas, hay muchos falsarios. Estamos buscando gente que realmente que le preocupe y quieran y verdaderamente ayudar", reflexionó.