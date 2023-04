AMLO viajará a Ciudad Juárez, pero no visitará a migrantes heridos en incendio

De acuerdo con el presidente, horas después del incendio funcionarios de su administración se encargaron de la atención a los heridos por los hechos ocurridos la noche del lunes.

“Envié al general (Luis Rodríguez) Bucio, él desde ese mismo día, al día siguiente de la desgracia, se fue allá, está allá, me informa todas las mañanas, hoy me informó temprano. Está visitando los hospitales donde están los enfermos, están en clínicas del Seguro, en hospitales públicos, en un hospital del ISSSTE, están siendo atendidos, se está dando apoyo para que no les falte nada, pero te todas maneras hoy voy y se van a quedar allá, el secretario de Salud, Jorge Alcocer y Zoé Robledo, director del seguro social”, anunció.

El incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez ha dejado a 39 migrantes centroamericanos muertos.

El presidente confesó que este episodio, es el segundo en su administración que más le ha dolido, detrás de Tlahuellilpan, en Hidalgo.

“Me ha dolido mucho, me ha dañado, he tenido momentos difíciles y el más difícil fue el de la explosión de Tlahuellilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente y luego éste, este me conmovió, me partió el alma”, reveló.