EU defiende estrategia contra fentanilo: evitó tráfico de 400 kg en una semana

Esta estrategia se lanzó apenas el 13 de marzo de 2023 y es dirigida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos y por el área de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La iniciativa consiste en aumentar las inspecciones en las frontera con México con un despliegue mayor de oficiales y agentes del CBP, unidades caninas, y la instalación de laboratorios en los puertos de entrada que analizan en tiempo real sustancias desconocidas, como polvos, píldoras o materiales orgánicos, en busca de narcóticos, precursores químicos o componentes de drogas sintéticas.

“La Operación Blue Lotus es un esfuerzo coordinado para reducir el flujo de fentanilo ilícito que ingresa de contrabando a los Estados Unidos desde México y llevar ante la justicia a las peligrosas organizaciones criminales que se benefician de la producción, distribución y venta ilegales de esta peligrosa sustancia”, explicó el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro N. Mayorkas.

La guerra de cifras

En las últimas semanas ha habido tensión entre ambos países tras los reclamos de Estados Unidos, en los que señala que México no hace lo suficiente para frenar el tráfico de esta sustancia, en contraparte el gobierno mexicano ha informado que se han incrementado los decomisos.

De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, en la actual administración se han incautado seis toneladas y media de fentanilo y calificó como una "ingratitud" que en Estados Unidos digan que no se hace lo suficiente .

“Es una ingratitud, por decir lo menos, que algunos representantes populares que están en campaña digan que México no hace nada o no hace lo suficiente cuando nosotros incautamos más fentanilo que ellos proporcionalmente hablando”, dijo a medios tras el Science and Technology in Society (STS) Forum - Conferencia de Alto Nivel de América Latina y el Caribe.