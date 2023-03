Oposición defiende a la ministra presidenta Norma Piña ante las críticas de AMLO

Partidos opositores mexicanos defendieron esta semana a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, tras ser criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y recibir amenazas en redes sociales.

"Hay que recordarle al presidente que esta es una República, no una monarquía, y que, aunque viva en un palacio no es un rey. Esta es una democracia y hay tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y tiene que respetarlos, cosa que no ha hecho”, dijo el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés en un comunicado.