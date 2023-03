Vinculan a proceso a 4 militares por enfrentamiento con jóvenes de Tamaulipas

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional está realizando una investigación pero también la Fiscalía General de la República.

“La misma Secretaría de la Defensa está actuando en eso. Pero, además, la autoridad, en este caso la fiscalía, tiene que llevar a cabo la investigación completa. Y también aclarar una cosa: aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de ‘mátalos en caliente’ o ‘remátalos’, no, eso no”, informó este jueves en su conferencia de prensa.

Los hechos en los que perdieron la vida los cinco jóvenes ocurrieron el domingo pasado cuando elementos de la Sedena dispararon contra una camioneta Silverado de la marca Chevrolet sin placas en movimiento en la colonia Manuel Cavazos Lerma en Nuevo Laredo.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares accionaron sus armas al escuchar disparos. El saldo fue cinco muertos y un lesionado.