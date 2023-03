"Cuando personal del Ejército Mexicano intentaba arrastrar la camioneta de las víctimas hacia instalaciones de la FGR, familias de las víctimas y colonos comenzaron a intercambiar golpes con varios de los militares y el operativo se salió de control", detalló en un comunicado el presidente de la CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con los primeros reportes, el grupo de jóvenes viajaba durante la madrugada del domingo en una camioneta tipo Chevrolet, Silverado color blanca, “misma que recibió más de veinte disparos cuando se encontraba en el crucero de Huasteca y Méndez”, detalla la CDHNL.

El conductor de la camioneta perdió el control y chocó contra un automóvil estacionado.

El documento detalla que algunos testigos de los hechos aseguran que dos de las víctimas fueron ultimadas con disparos en la nuca cuando estaban tirados sobre el pavimento.

Lo anterior, enardeció los ánimos de los vecinos, del lugar y de los familiares, pues aseguran que los jóvenes venían de regreso a sus hogares después de asistir a un centro nocturno, además de que no venían armados, por lo que no había ninguna justificación para que los militares les dispararan. Los testigos también acusan que los militares impidieron la llegada de elementos de los servicios de emergencia y amenazaron a los vecinos para que no salieran de sus domicilios a auxiliar a las víctimas.

Comunicado de la CDHNL sobre los hechos. (Foto: CDHNL)

"Estamos haciendo un llamado urgente al Presidente de México, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se ordene una investigación exhaustiva de esta nueva masacre que cometen elementos del Ejército Mexicano, agravada por dispersar a balazos a un grupo de ciudadanos enardecidos por tanto abuso e injusticia", expresó el presidente de la CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez.